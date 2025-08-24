Gazze'de İsrail Saldırısında Bir Gazeteci Hayatını Kaybetti

GAZZE, 24 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki resmi Filistin TV kanalının kameramanı Halid el-Medhun'un İsrail ordusu tarafından vurularak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Medhun'un Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasının batısındaki Zikim Sınır Kapısı'nda olayları haber yaparken hedef alındığını aktardı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, gazetecileri hedef almanın gerçeği örtbas etmek için işlenen bir suç olduğunu belirterek, "Bu saldırılar, tüm risklere rağmen görevlerini sürdüren Filistinli medya kahramanlarının kararlılığını kırmayı başaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sendika, Medhun'un öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin sayısının 240'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze Şeridi'ndeki yetkililerin açıklamalarına göre İsrail saldırıları sonucunda 62.100'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, binalar ve altyapı büyük ölçüde tahrip edildi.