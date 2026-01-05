Gazze'de İsrail saldırısıyla hasar gören binanın çökmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in hava saldırısıyla zarar gören bir binanın çökmesi sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitidirdiği belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Binanın enkazından 29 yaşındaki İbrahim Muhammed eş-Şenne ve 8 yaşındaki oğlu Muhammed'in naaşlarının çıkarıldığı, olayda 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedilirken, enkazın altında kalan kişilerin de bulunduğu ifade edildi.

Çöken binanın daha önce İsrail saldırısında hasar gördüğü ve bugün İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanı sonrasında yıkıldığı bilgisi verildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin bazı kısımlarındaki konutları sistematik biçimde yıktığına dikkati çekerek İsrail'in "kentsel yıkım yoluyla soykırımı sürdürülerek etnik temizlik yaptığını" ifade etmişti.

İki yıl süren saldırılar boyunca İsrail ordusu Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.