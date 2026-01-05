Haberler

Gazze'de İsrail saldırısıyla hasar gören binanın çökmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in hava saldırısı sonucu bir binanın çökmesiyle 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 5 kişi yaralanırken, enkaz altında kalanlar olduğu bildiriliyor. İsrail'in bombardımanı sonrasında yaşanan bu trajedi, bölgedeki sivil altyapının büyük oranda tahrip olduğu iki yıllık saldırıların devam ettiğini gösteriyor.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in hava saldırısıyla zarar gören bir binanın çökmesi sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitidirdiği belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Binanın enkazından 29 yaşındaki İbrahim Muhammed eş-Şenne ve 8 yaşındaki oğlu Muhammed'in naaşlarının çıkarıldığı, olayda 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedilirken, enkazın altında kalan kişilerin de bulunduğu ifade edildi.

Çöken binanın daha önce İsrail saldırısında hasar gördüğü ve bugün İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanı sonrasında yıkıldığı bilgisi verildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin bazı kısımlarındaki konutları sistematik biçimde yıktığına dikkati çekerek İsrail'in "kentsel yıkım yoluyla soykırımı sürdürülerek etnik temizlik yaptığını" ifade etmişti.

İki yıl süren saldırılar boyunca İsrail ordusu Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti