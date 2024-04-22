Gazze'de İsrail saldırılarının yarattığı yıkım

GAZZE, 22 Nisan (Xinhua) -- Gazze sokakları İsrail saldırılarının yıkıcı bilançosuna tanıklık ediyor.

Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan mahalleler şimdi birer enkaza dönmüş durumda. Eskiden hayat dolu olan binalar şimdi içi boş birer kabuk gibi görünüyor. Parçalanmış pencereler ve dökülen duvarlar ise saldırıların yarattığı yıkımı yansıtıyor.

Geride kalan enkaz, İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan hayatları ve yıkılan hayalleri hatırlatıyor.