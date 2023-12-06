Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler Refah kentine göç ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentine göç ettiğini bildirdi. Yerinden edilmiş on binlerce kişi, Refah kentindeki barınma yerlerinin dolu olması nedeniyle çadır ve geçici barınaklar kuruyor.

GAZZE, 6 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), yerinden edilmiş rekor sayıda Filistinlinin, İsrail saldırılarından kaçmak için Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentine göç ettiğini bildirdi.

OCHA Salı günü yaptığı basın açıklamasında, son 48 saat içinde komşu Han Yunus kentinde yerinden edilmiş on binlerce kişinin Refah kentine geldiğini kaydetti.

Ofis, Refah kentindeki barınma yerlerinin kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması nedeniyle, yeni gelen kişilerin çoğunun caddelere ve boş alanlara çadır ve geçici barınaklar kurduğunu vurguladı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta, çatışmanın bir sonraki aşamasında Gazzelilerin tahliyesi için güvenli alanları gösteren bir harita yayımlamıştı.

Han Yunus kenti içindeki bölgeye ek olarak Han Yunus'un doğusu, El Karara kasabası, Huzaa beldesi, Abasan şehri ve Beni Suheyla kasabasında yaşayanların da güneydeki Refah kentine gitmeleri için talimat verilmişti.

Gazze Şeridi'nin yüzölçümünün yüzde 19'unu oluşturan 69 kilometrekare alana sahip bu bölgelerde, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından önce yaklaşık 352.000 kişi yaşıyordu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu kesiminde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde yaşayanların da batıya doğru gitmeleri konusunda talimat vermişti.

Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan bu bölgelerde, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından önce yaklaşık 415.000 kişi yaşıyordu. Bölgenin yakınlarında yaşayan birçok kişi çoktan yerlerini terk ettiği için İsrail'in son tahliye emirleri üzerine bölgeden ayrılan kişi sayısı henüz bilinmiyor.

OCHA, genel olarak Gazze'de toplam nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin yani yaklaşık 1,8 milyon kişinin bölge içinde yerinden olduğunu tahmin ediyor.

Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 156 tesiste yaklaşık 1,1 milyon yerinden edilmiş kişi kayıtlı bulunuyor. Bu kişilerden 958.000'i ise ajansın güneydeki 99 adet barınma yerine kayıtlı.

Yerlerinden edilmiş yaklaşık 191.000 kişi; 124 devlet okulu, hastaneler ve düğün salonları, ofisler ve toplum merkezleri gibi yerlerde barınırken, geri kalanı ise aile yakınlarının evlerinde kalıyor.

İsrail ile İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasındaki çatışmalar, yedi günlük ateşkesin sona ermesinin ardından 1 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği beklenmedik saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında 15.899 Filistinli hayatını kaybederken, 42.000'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'de ise çoğu 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybetti.