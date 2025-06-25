Gazze'de İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda 12'si yardım dağıtım noktalarında olmak üzere en az 47 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar devam ederken, insani yardım geçişleri de engelleniyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12'si yardım dağıtım noktalarında olmak üzere en az 47 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6, Deyr el-Belah'ta bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki sivillerin hedef alındığı hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Refah ve Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinliler öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yine yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin orta kesiminde sivillerin hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde İsrail saldırılarında 2'si yardım bekleyenler olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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