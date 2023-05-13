Gazze'de İsrail saldırılarında ölen 2 Filistinli toprağa verildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin yöneticilerinden İyad el-Haseni ile bir Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin yöneticilerinden İyad el-Haseni ile bir Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'deki el-Kuka Kavşağı Meydanında açık alanda yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Haseni ile diğer Filistinlinin cenazesi Şeyh Rıdvan Mezarlığına defnedildi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin operasyon yetkililerinden Haseni'nin öldürüldüğü kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybederken, bugünkü roket saldırılarında 1'i ağır, 3 İsrailli yaralandı.