Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören bina çöktü, 2 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda hasar gören bir bina kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 2 çocuğun cansız bedeni çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki sivil altyapıda büyük yıkımlar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören bir bina kısmen çöktü, enkazdan 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail ordusunun iki yıl boyunca tonlarca bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde hasarlı binalar can almaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail saldırılarında hasar gören Filistinli "Lebed" ailesine ait 3 katlı binanın son katı gece saatlerinde çöktü.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda biri çocuk, ikisi kadın olmak üzere 5 Filistinli enkazdan sağ çıkarıldı. Enkaz altında kaldıkları belirtilen 4 kişiden 2 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Aileden anne ve babanın ise hala kayıp olduğu, sivil savunma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, Gazze'ye konteyner ev ve inşaat malzemesi girişine izin vermiyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Gazze'ye çadır, konteyner ev ve inşaat malzemeleri girişine izin vermemesi nedeniyle barınma imkanı bulamayan Filistinliler tüm risklerine rağmen bombardımanlarda ağır hasar alan yapılara sığınmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
