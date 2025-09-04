Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 46'ya Yükseldi

GAZZE, 4 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze kentinde konutları hedef alan hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Basal, İsrail'in kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesindeki kalabalık bir pazara düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail'e ait İHA'ların, Şeyh Rıdvan mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okulu ve mahallenin ana kliniğindeki iki ambulansı bombaladığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail kara birliklerinin de mahalleye ulaştığını ifade etti.

Gazze'nin orta kesimindeki, Netzarim Koridoru'nda bulunan bir insani yardım dağıtım merkezinden yiyecek almaya çalışan 5 kişinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Basal,

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik İsrail saldırılarında da 2'si kadın 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 63.746'ya, yaralı sayısının ise 161.245'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca Gazze'deki açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle de 131'i çocuk olmak üzere 367 kişinin yaşamını kaybettiği ifade edildi.