Gazze'de İsrail Saldırılarında 8 Filistinlinin Cenazesi Bulundu

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı hava saldırıları sonucu yıkılan bir evin enkazında Ebu Hamde ailesine ait 8 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası, enkaz altından çıkarılan toplam cenaze sayısı 582'ye ulaştı.

İsrail'in şiddetli saldırılarıyla 2 yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir evin enkazından 8 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yıktığı evde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.

Yıkılan evin enkazından "Ebu Hamde" ailesine ait 8 Filistinlinin naaşı çıkarıldı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısı 582'ye çıktı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
