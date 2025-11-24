Gazze'de İsrail Saldırılarında 8 Filistinlinin Cenazesi Bulundu
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı hava saldırıları sonucu yıkılan bir evin enkazında Ebu Hamde ailesine ait 8 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası, enkaz altından çıkarılan toplam cenaze sayısı 582'ye ulaştı.
İsrail'in şiddetli saldırılarıyla 2 yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir evin enkazından 8 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yıktığı evde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.
Yıkılan evin enkazından "Ebu Hamde" ailesine ait 8 Filistinlinin naaşı çıkarıldı.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısı 582'ye çıktı.
