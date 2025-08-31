Gazze'de İsrail Saldırılarında 247 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 247'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, El-Kuds el-Yevm kanalında muhabir olarak çalışan kadın gazeteci İslam Abid'in saldırılarda öldüğü ve sayının 247'ye çıktığı belirtildi.

Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından sistematik olarak hedef alınması, öldürülmesi ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonuna bu sistematik suçları kınamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "iğrenç ve vahşi" olarak tanımlanan bu suçlardan İsrail ve ABD yönetimi ile soykırıma ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu kaydedildi.