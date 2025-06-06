Gazze'de İsrail Saldırılarında 226 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırılarında 226 Gazeteci Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 226'ya yükseldi. Son olarak El-Arabi televizyonunun kameramanı Ahmed Kalca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar sonucu öldürdüğü gazetecilerin sayısı 226'ya yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.

Açıklamada Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.

Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.

Bir hastane kaynağı dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalca'ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hala çok kritik olduğu bilgisini vermişti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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