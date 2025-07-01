Gazze'de İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ve güneyinde İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda da hava saldırılarını, topçu bombardımanı, evlere yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.