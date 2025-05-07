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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 52 Bini Aştı

Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 52 Bini Aştı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak toplamda 52 bin 653'e ulaştı. Gazze'deki hastanelere son gün 38 ölü ve 145 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 52 bin 653'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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