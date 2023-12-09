Üye Girişi
Haberler

Gazze'de İsrail saldırıları sonucu açlık ve susuzluk riski

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde yarım milyon Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, Gazze'deki insani durumun felaket haline geldiğini belirtti.

Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde yarım milyon Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun felaket haline geldiğini belirtti.

Muhenna, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı elektrik kesintilerinin, su ve gıda kıtlığı, sağlık ve çevre felaketlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Belediyesine ait garajı hedef alması sonucu bazı iş makinalarının ve araçların kullanılamaz hale geldiğini belirten Muhenna, İsrail bombardımanı nedeniyle kapanan sokakların açılması çalışmalarında zorluk yaşadıklarını aktardı.

Muhenna, araç ve yakıt sıkıntısının aynı zamanda, yaralıları tahliye etme ve hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerini taşıma işlemlerini aksattığını kaydetti.

Filistinli yetkili, su sıkıntısının da en önemli sorunların başında geldiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şifa Hastanesi'ne su veremiyoruz. Barınma merkezlerindeki su ve gıda krizi, bu merkezlere gelen insan sayısının, kapasitenin ötesine geçmesi nedeniyle katlanarak artıyor."

Muhenna, altyapının kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade ederek, yakıt eksikliğinden dolayı kanalizasyonlardan taşan atıkların temizlenmesinin de mümkün olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title