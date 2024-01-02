Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 1,9 milyon insan yerinden edildi

GAZZE, 2 OCAK (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM), Gazze nüfusunun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Bu kişilerin bir kısmının ise İsrail saldırılarından kaçmak ve güvenli bir sığınak bulmak amacıyla birden fazla kez yer değiştirdiği biliniyor.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu tarafından yapılan basın açıklamasında, "Nüfusun neredeyse yarısı açlık çekiyor ve günlerini hiçbir şey yemeden geçiriyor" ifadesi yer alırken, saldırıların devam etmesi halinde daha fazla insanın açlıktan ölebileceği uyarısında bulunuldu.