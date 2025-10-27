Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Patlamamış Mühimmatla İlgili Felaket

GAZZE, 27 Ekim (Xinhua) -- Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yaralı bir Filistinli çocuk, 24 Ekim 2025.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi verilerine göre, Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde en az 320 Filistinli patlamamış mühimmat nedeniyle hayatını kaybetti veya yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)