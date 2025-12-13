Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 654'e yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 70 bin 654'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son verilere göre, ateşkes sürecinde toplamda 386 ölü, 1018 yaralı ve enkazdan çıkarılan 628 ceset kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 3 artarak 70 bin 654'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 386 kişinin öldüğü, 1018 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 628 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ??arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 277 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 654, yaralıların sayısının ise 171 bin 95 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
