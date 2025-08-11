Gazze'de İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Uzun Kuyruklar Oluşturuyor
İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, temel gıda maddelerine erişimde zorluklar yaşıyor ve insani yardım için uzun kuyruklar oluşturuyor.
GAZZE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli, dağıtılan yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleriyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına çıkardığı engeller nedeniyle halen temel gıda maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel