Gazze'de İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Uzun Kuyruklar Oluşturuyor

Gazze'de İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Uzun Kuyruklar Oluşturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, temel gıda maddelerine erişimde zorluklar yaşıyor ve insani yardım için uzun kuyruklar oluşturuyor.

GAZZE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli, dağıtılan yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleriyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına çıkardığı engeller nedeniyle halen temel gıda maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.