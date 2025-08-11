Gazze'de İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Uzun Kuyruklar Oluşturuyor

GAZZE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli, dağıtılan yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleriyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına çıkardığı engeller nedeniyle halen temel gıda maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşıyor.