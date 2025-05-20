Gazze'de İsrail Saldırıları: 60 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırıları: 60 Kişi Hayatını Kaybetti
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Filistinli sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere birçok yaralı hastanelere nakledildi. İsrail, Hamas'ın elindeki rehineleri geri almak ve grubu yok etmek için saldırıları artırdığını açıkladı.

(ANKARA) - Filistinli sağlık yetkililerine göre, İsrail'in dün geceden bu sabaha kadar süren saldırıları Gazze Şeridi'nde en az 60 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail, Hamas'ın elindeki çok sayıda rehineyi geri almayı ve grubu yok etmeyi amaçladığını söyleyerek, son günlerde bölgede büyük bir saldırı daha başlattı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, işgalin Gazze'de dünden bu yana gerçekleştirdiği yeni katliamların ardından, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 44 ölen kişiyi ve çok sayıda yaralıyı hastanelere nakletti" dedi.

Bassal, Gazze'de yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlenen saldırıda sekiz, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Balah'ta bir eve düzenlenen saldırıda ise 12 kişinin öldüğünü söyledi. Nuseyrat mülteci kampı yakınlarındaki bir benzin istasyonuna düzenlenen saldırıda 15, Jabalia mülteci kampındaki bir eve düzenlenen saldırıda ise dokuz kişi öldü.

İsrail'in Beyt Lahiya'daki bombardımanının ardından Gazze'nin kuzeyinde de Kamal Adwan Hastanesi'ne gelen ölenlerin sayısının bir düzine olduğu belirtildi. Buna göre, gece boyunca İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırılarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İsrail, 17 Mayıs Cumartesi günü Gazze'deki askeri saldırılarını arttırdı ve "bunun amacının Filistin topraklarını yöneten Hamas'ı yenilgiye uğratmak olduğunu" belirtti. İsrail ordusu, 18 Mayıs Pazar gününde Gazze genelinde "kapsamlı kara operasyonları" başlattığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana en az 3 bin 340 kişinin öldüğünü ve savaşta toplamda ölen Filistinlilerin sayısının 53 bin 486'ya ulaştığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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