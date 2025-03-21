Gazze'de İsrail Saldırıları: 591 Ölü, 1.042 Yaralı

GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- İsrail'in son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 591'e yükselirken, hastanelere kaldırılan yaralı sayısı ise 1.042 olarak bildirildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri perşembe gününden bu yana 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Çok sayıda kişi hala enkaz altında ve kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gazze merkezli Medya Ofisi, İsrail ordusunun ve ABD yönetiminin devam eden "toplu katliamlardan" tamamen sorumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu saldırganlık Filistin halkını terörize edemez ve kararlılığımızı bozamaz" denildi.

Medya Ofisi ayrıca uluslararası topluma, sınır kapılarının yeniden açılması ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu salı günü şafak vaktinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleyerek iki aylık ateşkesi bozdu.