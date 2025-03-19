Gazze'de İsrail Saldırıları: 400'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 19 Mart (Xinhua) -- İsrail'in salı günü erken saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmaması durumunda saldırılarını yoğunlaştıracağını açıklayan İsrail, bölgeye hava saldırıları düzenledikten sonra tahliye emirleri yayımladı. Bu durum, Filistinlilerin kaos içinde evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda paylaştığı bir haritada Gazze'nin çevresini kırmızı renkle işaretleyerek burayı "tehlikeli savaş bölgesi" olarak tanımladı ve sivillere batıya doğru hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Hedef alınan bölgeler arasında Beyt Hanun, Huza Kasabası ve Han Yunus'taki Absan Mahallesi yer alıyor.