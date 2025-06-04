Gazze'de İsrail Ordusunun Hava Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısında yerinden edilenlerin kaldığı kampı bombalaması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki limanda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalayarak yeni bir katliam yaptığı kaydedildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail savaş gemilerinin de şehrin batısındaki balıkçıları hedef aldığı belirtilen haberde, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiği kaydedildi.