Gazze'de İsrail'in Teslim Ettiği 41 Filistinlinin Cenazesi Defnedildi

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla teslim ettiği kimliği belirlenemeyen 41 Filistinlinin daha cenazesinin toprağa verildiği bildirildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlenen cenaze törenine Gazze'deki makamların yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyeti katıldı.

İşkence sonucu bazı naaşların çürüdüğü ve bazılarının da deforme olduğu için kimliklerinin tespit edilemediği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 Filistinlinin cenazesinin Deyr el-Belah Mezarlığına defnedildiğini söyledi.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında, 195 Filistinlinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden 72'sinin kimliği belirlendi.

Kalan cenazelerin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktaran Basal, kimliği tespit edilemeyenlerin Deyr el-Belah Mezarlığına defnedileceğini kaydetti.

Basal, Filistinlilerin cenazelerinin kimliksiz kalmaması adına DNA testi yapılması için gerekli cihazların ve uzmanların Gazze'ye getirilmesi veya cenazelerden alınan örneklerin Gazze dışında kimlik tespitinin yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki yetkililer, kayıp olarak bildirilen kişilerin ailelerine ulaşma ve fiziksel özelliklerin değerlendirilmesi yoluyla cesetlerin kimlik tespiti için sınırlı kaynaklarla yoğun çaba sarf ederek çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı 22 Ekim'de kimliği belirlenemeyen 54 Filistinlinin cenazesinin defnedildiğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in teslim ettiği cesetlerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığı, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığını kanıtladığını söylemişti.

Sevabite, bazı cenazelerin gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğu, bazılarının paletli araçlarla ezildiği ve yakılmış cenazelerin olduğunu aktarmıştı.

İsrail, esir takası kapsamında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ağır işkencelere maruz kaldıklarını anlatmıştı.