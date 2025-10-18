Haberler

Gazze'de İsrail'in Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden 11 Filistinliden 9'unun cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Dört çocuk ve üç kadın da dahil olmak üzere ölenlerin cenazeleri sivil aracın enkazından çıkarıldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in dün Gazze'nin doğusundaki saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 Filistinliden 9'unun cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, Zeytun Mahallesi'nde dün "sarı hat"tı geçtiği iddiasıyla hedef alınan sivil aracın enkazından 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 9 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Açıklamada, cenazelerin çıkarılmasının Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirildiği vurgulandı. İki çocuğun cenazesine ise henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, dün akşam İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli bir aileye karşı katliam gerçekleştirdiğini belirterek İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef aldığını, Şaban ailesinden 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 17 Ekim'de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir sivil aracı hedef alarak aynı aileden 11 kişiyi öldürmesinin "sistematik bir katliam ve yıkım politikası"nın parçası olduğunu belirtmişti.

Fettuh uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumak amacıyla acil uluslararası güç göndermesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
