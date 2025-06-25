Gazze'de İsrail'in Saldırılarında 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZA, 25 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze'de açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırılarında en az 38 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu da bölgenin güneyinde 7 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu..

Görgü tanıkları ve yerel sağlık çalışanlarının aktardığına göre İsrail askerleri, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda bulunan ABD destekli bir yardım dağıtım noktasında bekleyen Filistinlilere ateş açtı. El-Evde Hastanesi, olay yerinden kimliği belirlenemeyenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin cenazesinin getirildiğini, 53 yaralınınsa tedavi altına alındığını bildirdi. Hastane, saldırıda gıda yardımı bekleyen sivillerin "doğrudan hedef alındığını" açıkladı.

Sağlık kaynakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeyindeki Şakuş bölgesinde İsrail'in ateş açması sonucu ise bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'deki sivil savunma yetkilileri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye'de bulunan bir benzin istasyonundaki binaya İsrail'in hava saldırısı düzenlenmesi sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deyr el-Belah, Nuseyrat Mülteci Kampı ve Cibaliye'ye düzenlenen saldırılarda da en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişidense haber alınamadığı belirtildi.

Sivil savunma yetkilileri, Gazze kentinin batısındaki Ensar Hükümet Kompleksi yakınlarında düzenlenen başka bir saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun bulunduğu 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, salı günü Gazze'nin güneyinde bir zırhlı aracın patlayıcıyla hedef alınması nedeniyle 7 askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail, 18 Mart'ta bölgedeki askeri harekatına yeniden başlamıştı. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana 5.759 Filistinli hayatını kaybederken, 19.807 kişi de yaralandı. Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında ise günümüze kadar 56.077 Filistinli yaşamını yitirirken, 131.848 kişi de yaralandı.