Gazze'de İsrail'in neden olduğu yıkımın enkazı altında kalan kayıp cenazeler tek ekskavatörle aranacak

Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun aylar süren soykırım saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında kalan Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmalarının ilk aşamasına, yalnızca bir adet ekskavatörle başlayacağı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri enkaz altındaki şehitlerin bulunması ve çıkarılmasına yönelik ilk aşama çalışmalarına başlayacak." dedi.

Basal, çalışmaların Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'nda başlayacağını belirterek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Mısır komitesi, polis birimleri ve yerel belediyelerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini aktardı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin paylaştığı son verilere göre, soykırım saldırıları sonucu 9 bin 500 Filistinli ya enkaz altında kayıp ya da akıbeti hala bilinmiyor.

Ağır iş makineleri yok edildi, girişe izin verilmiyor

Basal, "Sivil savunmanın elindeki ağır iş makinelerinin çoğu İsrail'in saldırılarında yok edildi. Buna rağmen İsrail, enkaz kaldırma için gerekli ekipman ve makinelerin Gazze'ye girişini hala engelliyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, ağır ekipmanların girişini reddederken, kendi kayıp askerlerinin cesetlerini bulmak için sınırlı sayıda makinenin girişine izin verdi.

Hükümetin medya ofisinin açıklamasında, bu tutumun ateşkes kapsamında yer alan insani protokollerin açık bir ihlali niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, yüzlerce ağır iş makinesinin girişini engelleyerek Filistinli şehitlerin enkaz altından çıkarılmasını kasıtlı olarak geciktiriyor." bilgisine yer verildi.

Uluslararası Kızılhaç üzerinden sadece 'bir ekskavatör'

Basal, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla yalnızca bir adet ekskavatörün, toplam 100 saatlik kullanım hakkıyla Gazze'ye girebildiğini belirtti.

Bu ekskavatörün, Magazi'deki Ard el-Vaz bölgesinde yıkılan evlerin altında kalan kayıp Filistinlilerin bulunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Binlerce aile yardım çağrısı yapıyor

Basal, binlerce aileden hala enkaz altında kalan yakınlarına ilişkin acil yardım çağrıları aldıklarını ifade ederek, DNA inceleme laboratuvarlarının temin edilmesinin artık acil bir insani ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Basal, "Kayıp yakınlarının kimlik tespiti yapılamayan cenazelerle yaşadığı belirsizlik, ailelerde derin bir psikolojik ve toplumsal travmaya yol açıyor" dedi.

İsrail'den gelen kimliği belirsiz cenazeler

Gazze Sağlık Bakanlığı, 14 Ekim - 15 Kasım döneminde, ateşkes kapsamında yürütülen takas anlaşması uyarınca İsrail tarafından teslim edilen 330 kimliği belirsiz cenazeyi devraldı. Bu cenazelerin yalnızca 97'sinin kimliği belirlenebildi, onlarca cenaze isimsiz olarak defnedildi.

Bakanlık, tüm cenazelerin tıbbi prosedürlere uygun şekilde incelendiğini, kimliği tespit edilemeyenlerin ise kayıt altına alınarak defnedildiğini duyurdu.

Kimlik tespiti süreci, soykırımın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana kayıplarını arayan ailelerin katkılarıyla, bedenlerde kalan belirgin işaretler veya kaybolmadan önce üzerlerinde bulunan kıyafetler üzerinden yürütülüyor. Ancak tıbbi cihazların ve gerekli laboratuvarların bulunmaması süreci son derece zorlaştırıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren soykırım saldırıları, 69 binden fazla Filistinlinin öldüğü, 170 binden fazlasının yaralandığı, Gazze'de sivil altyapının yüzde 90'ının yok olduğu ve 70 milyon ton enkazın oluştuğu, hala binlerce ailenin yakınlarını enkaz altında aradığı büyük bir insani felakete yol açtı.