Gazze'de İsrail'in Aç Bırakma Politikaları Eleştirildi

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in Filistinlileri aç bırakma politikalarıyla gıda arayan sivilleri hedef alarak "kasıtlı ve sistematik" bir şekilde genel bir kaos yaratmayı amaçladığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in aylardır Gazze'de aç bırakılan sivillere yönelik giderek artan suçlar işlediği ifade edildi.

Yardım arayışındaki Filistinlilerin insansız hava araçları ve tanklarla doğrudan ya da gelişigüzel atışlarla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Filistinlileri aç bırakma politikalarıyla gıda arayan sivilleri hedef alarak "kasıtlı ve sistematik" bir şekilde genel bir kaos yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlar un ve yiyecek bulabilmek için toplandığında, işgal güçlerine ait tanklar ve insansız hava araçları yoğun ve doğrudan ateş açmaya başlıyor. Bu da sürekli dehşet verici görüntülerin yaşanmasına neden oluyor." denildi.

Yardım arayan sivillerin çoğu zaman evlerine eli boş döndüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in 100 gündür tüm sınır kapılarını kapalı tuttuğu, yardım girişine sistematik olarak engel olduğu, uluslararası kuruluşların faaliyetlerini aksattığı ve yardım malzemelerinin organize şekilde yağmalanmasını teşvik ettiği vurgulandı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığına, yüzlerce ağır yaralı ile kayıp kişinin olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan sivillerin korunması, İsrail'in işlediği suçların durdurulması, sınır kapılarının açılması ve yardımların BM kuruluşları aracılığıyla engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.