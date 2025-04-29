Gazze'de İsrail Hava Saldırılarında 56 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 56 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların, konutların ve sivillerin toplandığı yerlerin hedef alındığını söyledi.

İsrail'in Gazze'nin batı ve kuzeybatı bölgelerinde insanların toplandığı noktaları ve evleri hedef alan saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail savaş uçaklarının Cibaliye Mülteci Kampı çevresindeki evleri bombalaması sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Beyt Lahya'ya yapılan topçu saldırısında da bir kişi hayatını kaybederken, birden fazla kişi de yaralandı.

Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise evlerin, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların ve sivillerin toplandığı alanların hedef alındığı bir dizi İsrail hava saldırısında 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü verdiği bilgiye göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun askeri harekattan bu yana en az 2.222 Filistinli hayatını kaybetti ve 5.751 kişi de yaralandı. Böylece çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden sayısı 52.314'e, yaralı sayısı ise 117.792'ye ulaştı.