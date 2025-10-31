Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: En Az 100 Filistinli Hayatını Kaybetti
GAZZE, 31 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde salı gecesi başlayıp çarşamba gününe kadar süren İsrail hava saldırılarında en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Bu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana en şiddetli saldırılar oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel