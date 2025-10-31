Haberler

Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: En Az 100 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde süren İsrail hava saldırılarında, ateşkes anlaşmasından bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 31 Ekim'de başlayan saldırılarda en az 100 Filistinli öldü.

GAZZE, 31 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde salı gecesi başlayıp çarşamba gününe kadar süren İsrail hava saldırılarında en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Bu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana en şiddetli saldırılar oldu.

