İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

"Vaid Esirler Derneği" tarafından Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan HaklarıYüksek Komiseri binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Göstericiler, "Tutukluluk nereye kadar","Sizi hiç unutmayacağız" ve "Özgür ruhlarınız demir parmaklıkların çok ötesindedir" yazılı pankartlar taşıdı.

Derneğin medya sorumlusu İhab Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM ve uluslararası insan hakları örgütlerine İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması yönünde acil yardım çağrısında bulundu.

"İsrail hapishanelerindeki 10'u anne 30'dan fazla kadın mahküm, ramazan ayı boyunca ailelerinin iftar ve sahur sofralarından mahrum." diyen Bedir, söz konusu gösteriyi ramazan ayında acıları katlanan Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlediklerini dile getirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.