Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklularla dayanışma gösterisi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, hasta olanlar başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, hasta olanlar başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi'nin, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının desteğiyle düzenlediği eyleme onlarca kişi katıldı.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç binası önünde düzenlenen eylemde, İsrail hapishanelerindeki hasta Filistinlilerin durumu temsil edildi. Alana getirilen sedyelerin üzerine Filistinli hasta tutukluların fotoğrafları konuldu.

İslami Cihad Hareketinin komite temsilcisi Yasir Mezher, burada yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara karşı uygulanan tıbbi ihmal politikasının sürdüğünü ve bunun hiyerarşik şekilde en tepeden alınan kararla gerçekleştirildiğini belirtti.

Mezher, "Hapishanelerdeki tutuklulardan 700'ten fazlası hasta. Bunların 24'ü kanser hastası iken 300'ünün de ameliyat olması gerekiyor." dedi.

Filistinli yetkili, uluslararası sağlık kurumlarına "tutukluların maruz kaldığı durumlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Tutukluların naaşının alıkonulması

Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların keyfi uygulamalara, tıbbi ihmal politikasına ve türlü hak ihlallerine maruz kaldığını ifade etti.

Tutukluların, sonlarını bilmeden zorlu hastalıklarla yüzleştiğine işaret eden Kudra, 68 günden bu yana açlık grevinde bulunan Hıdır Adnan ile sağlık durumu kötüleşen kanser hastası Velid Dıkka'nın durumu kötü olan tutukluların başında geldiğini söyledi.

Kudra ayrıca İsrail'in, hapishanelerde hayatını kaybeden bazı Filistinli tutukluların naaşını alıkoymasını da kınadı.

Sağlık Bakanı Sözcüsü, tutukluların naaşlarının alıkonulmasının "uluslararası sözleşmelere ve yasalara açık bir meydan okuma" olduğunu vurguladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkumlardan 11'inin naaşı alıkonulmuş durumda.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.