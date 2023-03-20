Gazze'de, İsrail hapishanelerinde açlık grevine hazırlanan Filistinlilerle dayanışma gösterisi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazanda açlık grevine başlamaya hazırlanan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ailelerinin de bulunduğu eylemde, İsrail'in tutuklulara yönelik ihlallerini kınayan pankartlar ve tutukluların fotoğrafları taşındı.

Filistinli tutuklular meselesi uluslararası boyuta taşınmalı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Merkez Komite üyelerinden Avad es-Sultan, burada yaptığı konuşmada, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklular konusunu öncelikle ele alması gerektiğini söyledi.

Sultan, "(Filistinli) Tutuklular meselesini uluslararası boyuta taşımaya, işgalcilerin onlara karşı muamelesini ortaya çıkarmaya ve işlenen suçları ispatlamaya çalışmalıyız." dedi.

İsrail'in Filistinli tutuklular ve Filistin halkına yönelik işlediği suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini vurgulayan Sultan, "Filistinli tutuklular meselesinin dahil edildiği bir intifadanın başlatılması" gerektiğini dile getirdi.

Filistin Esir İşleri Komitesi İdari Başkanı Hasan Kuneyta da ramazan ayının başlamasıyla açık grevine gidecek Filistinlilerin "önemli mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini" söyledi.

Filistinli tutuklular İsrail'in baskıcı uygulamalarını protesto ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller ve cezaevi yönetiminin baskıcı uygulamaları sık sık gündeme geliyor.

Filistinli tutuklulara yönelik baskı yöntemlerine son olarak "duş süresi ve kullanılan su miktarının kısıtlanması, bayat ve bozuk ekmek dağıtılması, baskın ve teftişlerin artarak devam etmesi, tutukluların tek kişilik hücreye alınması" gibi uygulamaların eklendiği belirtilmişti.

Ramazanda açlık grevine gitmeye hazırlanıyorlar

Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi için Ulusal Acil Durum Yüksek Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerindeki baskıcı uygulamalara karşı ramazan ayında açlık grevine başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sivil ve resmi kurumların yanı sıra tüm parti ve gruplara açlık grevine girecek tutuklulara destek verme çağrısında bulunulmuştu.

İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 150'si çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.