İsrail'in saldırıları sonucu down sendromlu genç hayatını kaybetti

İsrail'in yoğun saldırıları, ablukası ve işgaline maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden Nebile Bahar, down sendromlu oğlu Muhammed Bahar'ın (24) polis köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusunun 28 Haziran'da Şucaiya Mahallesi'ne başlattığı ve yaklaşık iki hafta süren kara saldırısı, yüzlerce Filistinlinin ölümü ile yaralanmasına ve bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Muhammed'in annesi 70 yaşındaki Nebile Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu oğlunun kendisi ve kardeşlerinin gözü önünde, İsrail ordusunca Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiya Mahallesi'ni işgali sırasında hapsedildiği bir odada polis köpeğinin saldırısına uğradığını anlattı.

İsrail ordusunu evlerinin etrafını sardığını ve içeriyi fotoğraflamak istediğini belirten Bahar, sivil olduklarını haykırdıklarını ancak askerlerin polis köpekleri eşliğinde ateş açarak evlerine baskın düzenlediğini söyledi.

Bu durum karşısında korku ve dehşet içerisinde kaldıklarını ifade eden Bahar, "Köpekler bize saldırdı, içlerinden biri koltukta oturan oğlum Muhammed'e saldırdı. Köpek onu önce göğsünden, sonra da elinden ısırdı. Muhammed korkmuştu bense askerlere köpeği down sendromlu oğlumdan uzaklaştırmalarını ve oğlumun hasta olduğunu söylüyordum. Köpek, oğlum Muhammed'in göğsünü ve elini parçaladı. Onun bağırıp su isteyen sesini duyuyorduk ama kısa bir süre sonra sesi kesilince şehit olduğundan emin oldum." diye konuştu.

"İyileştirilemeyecek bir yara"

Anne Nebile Bahar, oğlunu gözleri önünde kaybetmenin ve polis köpeğinin acımasızca vücudunu parçalamasının ardından yüreğinde "iyileştirilemeyecek" derin bir yara bırakan büyük bir hüzün yaşadığını ifade etti.

Askerlerden kanlar içindeki oğluna ilk yardım yapmalarını istediğini belirten acılı anne, askerlerin kendisine "askeri doktoru bekledikleri" yanıtını verdiğini aktardı.

Ordunun kendilerinden "beyaz bayraklar" çekerek Şucaiya Mahallesi'ni terk etmelerini istediğini söyleyen Filistinli kadın, askerlerin çekilmesinin ardından evlerine döndüklerinde oğlunun kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Filistinli anne, "Görünen o ki İsrail ordusu, dünyanın dikkatini onu tedavi ettikleri algısına çekmek için yaralarını beyaz gazlı bezle sarıp fotoğrafını çekmişler." dedi.

Muhammed'in kız kardeşi Sara Bahar da İsrail askerlerinin 27 Haziran'da çevrelerini kuşattığını ve evlerinin önünde konuşlandığını belirterek, 3 Temmuz'da askerlerin köpekler eşliğinde evlerine girdiğini belirtti.

Down sendromlu kardeşinin masumiyeti nedeniyle kendisine saldıran köpeğin başını okşadığını ve ona "bırak beni canım" dediğini anlatan Sara, "İsrail ordusu, Muhammed'i bir odaya hapsetti ve kanlar içinde ölene kadar orada tuttu." dedi.

Sara, İsrail askerlerinin baskın sırasında iki kardeşini de gözaltına aldığını ifade etti.

Silahların gölgesinde evlerini terk etmeye mecbur bırakıldıklarını aktaran Sara, geri döndüklerinde ise İsrail tarafından öldürülmüş sivillerin cansız bedenleriyle karşılaştıklarını kaydetti.

İsrail köpeklerinin saldırısına uğrayan Filistinlilerin görüntüleri ve haberleri zaman zaman basına yansıyor.

İsrail'in, köpekleri bir işkence aracı olarak da kullandığı serbest bırakılan işkence mağduru sivil Filistinliler tarafından da dile getiriliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun köpeklerinden birinin vahşice saldırısına uğrayan ve kurtulan Filistinli yaşlı kadın Devlet et-Tennani de yaşadığı dehşeti AA'ya anlatmış ve o anlar için "Köpek, keskin dişlerini kemiklerime ulaşana kadar koluma batırdı. Bu sırada İsrail askerleri dışarı çağırana kadar, etimi yemeye ve onu yerde sürüklemeye devam etti. Daha sonra sabaha kadar kanlar içinde bırakıldım. Ölümü kendi gözlerimle gördüm" demişti.

İsrail askerleri sistematik şekilde eğitilmiş köpekleri sivillerin üzerine salıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) de söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki askeri saldırıları sırasında Filistinli sivillere saldırmak ve gözaltı merkezlerindeki esirleri korkutmak, yaralamak ve onlara tecavüz etmek için köpekleri kullanması sistematik ve yaygın olarak takip edilen bir davranıştır." ifadelerine yer vermişti.

"İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri saldırıları sırasında, özellikle evlere, hastanelere ve barınma merkezlerine yapılan baskınlarda büyük polis/askeri köpekleri kullandığı onlarca vakayı belgeledik." denilen açıklamada, İsrail askerlerinin köpekler sivillere saldırırken onlarla alay ettikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazzeli yaşlı kadın Tennani'nin sosyal medyada yayılan görüntülerinin tek bir vaka olmadığı, benzer bir çok vakanın yaşandığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.