Gazze'de İsrail'den 15 Filistinlinin Cenazesi Teslim Alındı

Güncelleme:
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'den ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını ve toplamda 135 naaşın geri verildiğini açıkladı. Naaşların üzerinde darp ve işkence izlerinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 15 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece toplamda 135 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği kaydedildi.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, cesetlerden 7'sinin yakınları tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığa bağlı tıbbi ekiplerin, muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim işlemleri tamamlanana kadar tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak cenazelere yönelik işlemleri sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
