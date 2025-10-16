Gazze'de İşkence İzleri Taşıyan Cenazeler Teslim Edildi

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini söyledi.

Adli tıp uzmanı Dıhayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'in 14 Ekim Salı günü Filistinli esirlere ait 45 naaşı teslim ettiğini belirtti.

Söz konusu cesetlerden bazıların simalarının tanınmaz halde olduğunu aktaran Dıhayr, "Diğer cesetlerde ise işkence izleri ve gözlerinin uzun süre kapalı tutulduğunun belirtileri vardı." dedi.

İsrail'in dün teslim ettiği 45 cenazenin ise toprak altında çürümeye yüz tutmuş halde olduklarına işaret eden Dıhayr, şunları kaydetti:

"Bu cesetleri fotoğraflarla belgelemenin yanı sıra cesedin durumunu belirleme, olası yaralanmaları tespit etme ve ölüm zamanını tahmin etme çalışmaları için adli tıp uzmanı 4 ekip görevlendirildi."

Gazze Şeridi'nde DNA test cihazları olmadığı için ellerine ulaşan cesetlerin kimlerini ilkel imkanlarla tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Dıhayr, "İsrail makamları, DNA testleri için Filistinli esirlerin cesetlerinden hem baş parmakları hem dizlerinden örnekler aldı. İsrail'in bu sonuçları bizimle paylaşıp paylaşmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Kızılhaç, Filistinlilerin cesetleriyle ilgili İsrail'den bilgi almaya çalışıyor

Dıhayr, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün (ICRC) Filistinli esirlerin naaşlarıyla ilgili İsrail'den bilgi almaya çalıştığını aktardı.

İsrail'in şu ana kadar ICRC'ye 3 kişinin kimlik bilgilerini paylaştığı ve kendilerinin de bunu teyit etmeye çalıştıklarını dile getiren Dıhayr, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer cesetlerin üzerinde kimlik bilgilerini açıklayan hiçbir veri yok. Naaşların kimliklerini 5 gün içinde tespit etmememiz durumunda numaralı şekilde toprağa vereceğiz ki daha sonra ortaya çıkacak verilere göre kimliği tespit edilebilsin."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde Filistinlilere ait toplam 90 naaşı teslim ettiğini belirtmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.