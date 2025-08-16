Gazze'de İşgal ve Saldırılar: Yüzlerce Aile Göç Ettirildi

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in işgal kararı aldığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 6 gündür devam eden saldırılarında yüzlerce ailenin göç ettirildiğini duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu mahalleye düzenlediği kanlı saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve göç ettirildiğini söyledi.

Sevabite, "Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar münferit bir olay değil, aksine Gazze Şeridi'ni Filistinlilerden boşaltmanın ve askeri güçle yeni bir demografik gerçeklik dayatmanın ön hazırlığı olarak, altyapının ve yerleşim alanlarının tamamen yok edilmesini hedefleyen sistematik işgal politikasının bir parçası." ifadesini kullandı.

Gerek Zeytun Mahallesi'nde gerekse Gazze genelinde yaşanan yıkımın boyutunun yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğuna işaret eden Sevabite, bunun Filistin halkının iradesini kırmayı ve ulusal kimliğini yok etmeyi amaçlayan bir intikam ve ırkçılık politikasını yansıttığını kaydetti.

Sevabite, İsrail'in işlediği soykırım suçlarının ortaya çıkarılması, ilgili mahkemelere sevk edilmesi, siyasi, hukuki ve ekonomik baskı uygulanması için acilen uluslararası toplumu ve Arap dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.