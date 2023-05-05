Gazze'de İşçiler, İşsizliğe ve Düşük Ücretlere Karşı Yürüyüş Düzenledi

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de yüzlerce Filistinli işçi, daha fazla iş ve ücret artışı talebiyle sokaklara çıktı.

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de yüzlerce Filistinli işçi, daha fazla iş ve ücret artışı talebiyle sokaklara çıktı.

Perşembe günü düzenlenen yürüyüşe dair Gazze'deki Eylem Cephesi Sendikası'ndan Abdul Karim al-Khalidi Xinhua'ya verdiği demeçte, 16 yılı aşkın bir süredir ekonomik sıkıntılara ve zorlu yaşam koşullarına göğüs geren Gazzeli işçilerin, yetkililere ve bölgedeki işletmelere gerçek çözüm talebini iletmek için protesto yürüyüşüne katıldığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan yürüyüşe katılan işçi Samih al-Masri, İsrail'in yıllardır süren ablukasının ve Filistin'in kendi içindeki bölünmüşlüğünün, Gazze'nin ekonomik sıkıntılarını derinleştirdiğini dile getirdi.

Gazze'deki Genel Filistinli İşçiler Sendikası'na (GUPW) göre İsrail'in 2007'den bu yana bölgeye uyguladığı abluka yüzünden Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının hiçbir gelir kaynağı olmadığını belirtti.

Genel Filistinli İşçiler Sendikası'nın yakın zamanda yayımladığı bir rapora göre Gazze'deki işsizlik oranı yüzde 60'ı aşmış, yoksulluk oranı yüzde 64'e ve gıda güvensizliği oranı yüzde 70'e ulaşmış durumda.

Raporda bunun sonucunda yaklaşık 1,5 milyon Gazzelinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ve diğer yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlara bağımlı olduğu dile getiriliyor.