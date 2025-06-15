Gazze'de Internet Kesintisi Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 4 gün boyunca süren internet kesintisi, Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin yaptığı onarımlar sonucunda sona erdi. İletişim hizmetleri yeniden başladı.

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil

İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu?
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.