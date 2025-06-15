Gazze'de Internet Kesintisi Sona Erdi
İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 4 gün boyunca süren internet kesintisi, Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin yaptığı onarımlar sonucunda sona erdi. İletişim hizmetleri yeniden başladı.
İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.
Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel