Gazze'de Internet Kesintisi Sona Erdi

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.