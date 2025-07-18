Gazze'de İnsansız Hava Aracı Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı

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İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırarak 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Saldırının ardından 34 Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırının ardından Baptist Hastanesi'nde tedavi edilen yaralı bir Filistinli, 17 Temmuz 2025.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal Xinhua'ya verdiği demeçte, İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze'nin doğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail'in perşembe günü Gazze genelinde düzenlediği hava saldırılarında en az 34 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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