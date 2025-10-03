Gazze'de İnsanlık Dramı: Bombardıman ve Abluka Altında Hayat Mücadelesi

Kuşatma altındaki Gazze kentindeki halk, İsrail'in şiddetli bombardımanı altında zorunlu göç, açlık ve ölüm üçgeninde yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze kentinin, Rimal, Derrac, Tuffah, Zeytun, Sabra ve Tel el-Hava mahalleleri İsrail'in yoğun hava saldırılarına maruz kalırken, gökyüzü saatlerce duman ve alevlerle kaplandı.

Süregelen bu saldırılarla birlikte, İsrail ablukası altında yaşayan halkın sıkıntıları daha da arttı.

Gazze Şeridi'ne yıllardır uygulanan abluka nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt girişine izin verilmiyor. Yaşanan yoğun insani felaket, İsrail'in Gazze'yi işgal edip halkını zorla göç ettirmeye yönelik süregelen bir "soykırım" politikası çerçevesinde iki yıldır devam ediyor.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerisiyle 8 Ağustos'ta, Gazze'yi tamamen yeniden işgal etme planı onaylandı. Plan kapsamında işgalin, öncelikle yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Gazze kenti ile başlatılması kararlaştırıldı.

İsrail ordusu, kent genelinde geniş çaplı bir saldırı başlatarak, konutlar, gökdelenler, mülteci çadırları tahrip edildi, hastaneler hedef alındı ve kara saldırıları gerçekleştirildi.

O tarihten bu yana Gazze halkı, İsrail'in hava ve kara saldırılarının oluşturduğu boğucu bir ortamda yaşamak zorunda kalıyor. Kentte dumanla kaplı, barut kokusu her yerde hissedilirken, İsrail dronları güney yönüne sürekli zorla tahliye uyarıları bırakıyor.

Zeytun, Sabra ve Tel el-Hava mahallelerinde sokaklar ise İsrail ordusunun patlayıcı yüklü araçlarla evleri ve binaları yok etmesi sonrası adeta ateş alanına dönüştü. Kentte kalmak veya hareket etmek, ölüm riski taşıyan bir acı macera haline geldi.

Altyapının çökmesi ve tedarik kanallarının kapanmasıyla, binlerce aile sadece evlerinde kalan sınırlı gıda stoklarına mahkum kaldı.

Temel gıda maddeleri giderek daha zor bulunuyor ve fiyatları yükseliyor. İnsanlar ekmek veya un aramaya çıkarken, İsrail saldırısı altında hayatlarını kaybediyor.

Yüz binleri tehdit eden insani felaket uyarısı

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, yüz binlerce kişiyi tehdit eden ve yaklaşmakta olan bir insani felaket uyarısında bulundu.

Sevabite, İsrail'in iki ay önce yardım girişinin tek noktası olan "Zikim Geçidi"ni kapatmasıyla birlikte ablukayı daha da sıkılaştırdığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişini sağlayan "Raşid Caddesi" üzerinden geçişleri yasakladı.

Bu cadde, Gazze'nin batı kıyısı boyunca kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ana yol konumunda bulunuyor. Karar, bölgeler arasındaki izolasyonu artırarak ablukayı sıkılaştırma amacı taşıyor.

Daha önce İsrail ordusu, doğudaki "Salahaddin Caddesi"ni de kapatarak şehir içi hareketliliği büyük ölçüde engellemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz 1 Ekim'de, ordunun Gazze'deki yaklaşık bir milyon nüfusa hakim olduğunu ve "Netsarim Ekseni" üzerindeki kontrolü tamamladığını açıklamıştı.

Refah kenti doğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ise İsrail'in kontrolü altında, Gazze'ye yardım ve mal girişinin tek noktası olarak kalıyor ve girişler oldukça kısıtlı miktarda gerçekleşiyor.

Zorunlu göçün tanıkları

Gazze'nin merkezindeki es-Saha bölgesinden Han Yunus'a göç eden 62 yaşındaki engelli Filistinli Neha Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bombardımanı ve art arda gelen tahliye uyarıları nedeniyle Gazze'den göç etmek zorunda kaldım." dedi.

Assaf, "Göç etmek çok zordu. Sokaklar yıkılmış ve enkazla doluydu. Ben tekerlekli sandalyemle bu enkazlar arasında hareket etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullanarak, sadece korku nedeniyle, yanına ne yiyecek ne de içecek alabildiğini belirtti.

Defalarca zorla yerinden edilen Adli es-Sultan ise, "Her yerde İsrail bombardımanı olduğu için uyuyamıyoruz" diye konuştu.

Es-Sultan, yaşadıkları acı ve ağır durumu şöyle dile getirdi:

"Ambulans yok, İsrail dronları sürekli üzerimize ateş açıyor. Gazze'de yaşam imkansız hale geldi. Un bulmak neredeyse imkansız ve onu ararken her adımda hayatımız tehlikede. Her an vurulma korkusuyla yaşıyoruz. Sadece ekmek peşinde koşarken ölümle burun buruna geliyoruz."

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise X platformunda yaptığı açıklamada, on binlerce Filistinli mültecinin sürekli göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, "Aileler çoğu zaman ağır bedeller ödeyerek evlerini terk etmek zorunda kalıyor, gıda, su ve güvenliğe erişim ise sınırlı." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA ayrıca, "Acil ateşkes ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması artık hayati bir ihtiyaç haline geldi." vurgusunu yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 288'e, yaralıların 169 bin 165'e yükseldi.