Gazze'de İnsani Yardımda Kriz: ABD Destekli Mekanizma Eleştiriliyor

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Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, ABD destekli yardım mekanizmasının Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini ve İsrail'in sivilleri hedef almasıyla işbirliği yaptığını belirtti. 51 Filistinlinin öldüğü saldırı sonrası, Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşlarına yeni bir sistem önerildi.

GAZZE, 18 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, ABD destekli yardım dağıtım mekanizmasının, Gazze Şeridi'nde açlık çeken on binlerce insanın hayatına tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Örgütün salı günü yaptığı basın açıklamasında ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın, "sivillerin hedef alınıp öldürülmesinde işgalci İsrail güçleriyle işbirliği yaptığı" belirtildi.

Açıklamada "İsrail işgalinin insani krizi derinleştirme ve sürdürme gündemine" hizmet etmeyi amaçlayan söz konusu yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kurumları ve Filistinli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını da içeren insani yardım sisteminin güçlendirilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun salı günü sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yardım bekleyen en az 51 Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) da salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'de aç ve çaresiz insanlar ailelerine yiyecek bulmaya çalışırken öldürülüyor" dedi.

UNRWA, "Güvenli olan ve geniş ölçekte çalışan, yani UNRWA da dahil olmak üzere BM tarafından işletilen bir yardım dağıtım sistemi yeniden kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nde kötüleşen güvenlik ve insani durum hakkında sık sık ciddi endişelerini dile getirerek ve Gazze'nin ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu, yüz binlerce kişinin hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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