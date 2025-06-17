Gazze'de İnsani Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açıldı: 45 Ölü

Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında yardıma muhtaç kişilere yine ateş açıldı. İsrailli askerlerin sorumlu tutulduğu olayda en az 45 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımı sırasında yardım alanlara açılan ateş sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki sağlık kurumundan yapılan açıklamada, İsrailli askerlerin açtığı ateşte yüzlerce kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bölgenin güneyinde yer alan bir yardım dağıtım merkezinin yakınında meydana geldiği duyurulan olayla ilgili detaylı bilgi verimedi. Görgü tanıkları, Han Yunus ile Refah arasında kalan bir yerde, bazıları yaya, kimileri de araçları ile yardım almak için yola koyulan kalabalığa İsrail topçu birlikleri tarafından ateş açıldığını aktardı. Söz konusu bilgiler, bölgedeki zorlu koşullar sebebiyle bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

Yardımlar GHF üzerinden dağıtılıyor

Gazze Şeridi'ni ablukaya alan ve yaklaşık üç ay boyunca tam ambargo uygulayarak tüm giriş çıkışları kapatan İsrail, ABD ile birlikte, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı (GHF) destekleme kararı almış ve geçen ay bu vakıf üzerinden insani yardım dağıtımına izin vereceğini duyurmuştu. İki ülke, GHF üzerinden yapılan yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım örgütlerinin faaliyetlerine alternatif olmasını istiyor. Gerek İsrail gerekse ABD, yardımların GHF üzerinden dağıtılarak yardım malzemelerinin Hamas'ın eline geçmesini engellemeye çalıştığını savunuyor.

Vakfın yardımları dağıtma sistemi ise oldukça tartışmalı. Bugüne dek pek çok kez yardım dağıtım noktalarındaki insanlara İsrailli askerler tarafından ateş açıldığına dairbölgeden haberler geldi.

Hamas, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

dpa / ET,HS

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