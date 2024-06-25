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Gazze'de İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Şiddet Devam Ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve oranın kimse için güvenli bir alan olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve oranın kimse için güvenli bir alan olmadığını belirtti.

Guerda, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki 3 aylık görevinin ardından tanık olduklarını BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında basın mensuplarıyla paylaştı.

Gazze'deki durumun rakamlarla ölçülemeyecek kadar kötü olduğunu belirten Guerda, çok sayıda kişinin yerinden edildiğini, Gazzelilerin gıda, barınma, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Guerda, "Gazze'de hayatımın geri kalanında aklımdan çıkmayacak hikayeleri ilk ağızdan duydum ve gördüm." dedi.

İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan zorluklara dikkati çeken Guerda, kontrol noktalarında saatlerce bekletildiklerini ve bunun koordinasyonda zorluklara neden olduğunu belirtti.

Guerda, Gazze'de güvenli bir santimetre dahi kalmadığını vurgulayarak, "7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü. Gazze'de kimse için güvenli bir alan yok." dedi.

Gazze'de yaşlılar, engelliler, kadın ve çocukların en büyük bedelleri ödediğini söyleyen Guerda, Gazzelilerin uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

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