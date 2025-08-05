Gazze'de İnsani Kriz: Kızılhaç'tan Anlaşma Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de insani çalışmalarını mümkün kılabilmek için taraflar arasında anlaşma çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi genelinde acil ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

ICRC, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de insani yardım çalışmalarını mümkün kılmak için taraflar arasında bir anlaşma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ICRC ekiplerinin, Gazze'deki esirler için de ilaç ve gıda getirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, bunun için İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "ICRC ekipleri ayrıca, Gazze Şeridi genelinde acil ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını artırmaya hazır. Hızlı ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilmeli ve kolaylaştırılmalı. Şiddetli gıda kıtlığı durumu her geçen gün kötüleşirken, Gazze'deki sivillerin gıdaya, temiz suya, tıbbi ve hijyen malzemelerine ve hayatta kalmak ve onurlu şekilde yaşamak için ihtiyaç duydukları diğer temel ihtiyaçlara anında ve sürekli erişimi olmalı." denildi.

ICRC ekiplerinin, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli esirleri ziyaret etmeye hazır olduğu da kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayat kurtarma penceresinin kapandığı ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'in, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile insani yardım erişimini güvence altına almak, uluslararası insani hukuka saygıyı sağlamak ve bölgedeki acıları hafifletmek için görüştüğüne de yer verilen açıklamada, "Bu, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama çabalarını da içeriyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.