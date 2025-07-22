Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 59.000'i Aştı

GAZZE, 22 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 59.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında İsrail'in devam eden saldırılarında toplam 59.029 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 142.135 kişinin de yaralandığı belirtildi.

18 Mart'tan bu yana ise 8.196 kişinin öldüğünü ve 30.094 kişinin yaralandığı kaydeden yetkililer, bu rakamların son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığına işaret ettiğini vurguladı.

Hem yerel hem de uluslararası insani yardım kuruluşları, "insani durumun hızla kötüleşmesi" ve yardım mekanizmalarının güvenli ve etkili şekilde yardım ulaştırmayı sağlayamaması nedeniyle endişelerinin arttığını dile getiriyor.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, "Güvenli insani yardım koridorları oluşturulması ve hayat kurtaran yardımlara erişmeye çalışan sivillerin güvenliğinin sağlanması acil bir ihtiyaçtır" denildi.

Bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin aşırı baskı altında çalıştığını ve ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı çektiğini kaydeden Gazze'deki sağlık kaynakları da devam eden elektrik kesintilerinin binlerce hastayı, özellikle kritik durumda olanları ve elektrikle çalışan kuvözlere bağımlı yenidoğanları ciddi risk altında bıraktığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler ve çeşitli bölgesel kuruluşların, acil ateşkes ve uluslararası düzeyde izlenen yardım yollarının kurulması için defalarca çağrıda bulunmasına karşın kalıcı bir insani çözüme yönelik çabalar henüz sonuç vermiş değil.