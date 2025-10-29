Haberler

Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: 104 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda ölen ve yaralananların bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 20'si kadın, 46'sı çocuk 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 253 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 11 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 211'e, yaralı sayısının da 597'ye yükseldiği, enkaz altından ise 482 kişinin cenazenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırıma başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 68 bin 643'e, yaralı sayısının da 170 bin 655'e çıktığı kaydedildi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu, dün akşam Gazze'nin farklı bölgelerine şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlu askeri gücü hedef alan ve bir askerin öldüğü silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas söz konusu saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, dün akşamdan beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından bu sabah Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem



