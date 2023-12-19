Gazze'de İnsani Kriz Alarmı: Kitlesel Açlık ve Hastalık Tehlikesi

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve yardım kuruluşları, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki 2,3 milyon insanın yerinden edilmesiyle birlikte bölgede kitlesel açlık ve hastalık tehlikesinin yaşandığı uyarısında bulundu.

GAZZE, 19 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler yetkilileri ve yardım kuruluşları, iki aydır devam eden İsrail saldırıları sırasında Gazze'deki 2,3 milyon insanın büyük çoğunluğunun yerinden edilmesi nedeniyle bölgede kitlesel açlık ve hastalık gibi durumların yaşandığı uyarısında bulunarak "insani kriz" alarmı verdi.