Gazze'de İnsani Durum Çığır Açıyor: 16 Yaşındaki Muhenned'in Dramatik Hikayesi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda bulunan ABD- İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktasından yiyecek almaya giden ve başından vurulan 16 yaşındaki Muhenned el-Kadı'nın sol tarafı felç oldu ve 1 ayda 20 kilo verdi.

İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda yardımı almaya gelenleri hedef almayı sürdürüyor. 27 Mayıs'tan bu yana sözde insani yardım dağıtım noktalarından yardım almaya giden 2 bin 95 Filistinli bunu hayatıyla ödedi. 15 bin 431 kişinin çoğu da hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacakları şekilde yaralandı.

Annesinin ifadesiyle ailenin karnını doyuran tek kişi olan çocuk yaştaki Muhenned, yaklaşık 1 ay önce böyle bir saldırıya uğradı.

Yiyecek almak için güneydeki Morag Koridoru'ndaki insani yardım dağıtım noktasına giden Muhenned, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Halihazırda Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde tedavi gören Muhenned, kurşunun başına isabet etmesi nedeniyle artık sol eli ve sol bacağını kullanamıyor ve konuşamıyor.

1 ayda 20 kilo kaybetti

Oğlunun oksijen tüpleriyle zar zor nefes alışını ve her geçen gün gözlerinin önünde eriyişini çaresizlik içinde seyreden Muhenned'in annesi Raviye el-Karra, saldırıyla oğlunun hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Anne Raviye, "Muhenned, yemiyor, içmiyor, hareket etmiyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Oksijen seviyesi düşüyor. Yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Serumlarla besleniyor. Eskiden 70 kiloydu. 1 ayda yaklaşık 20 kilo verdi." dedi.

Muhenned'in sadece sağ elini kullanabildiğini ancak onunla da kendine zarar verdiğini ve beslenmesi için takılan sondaları çıkartmaya çalıştığını kaydeden anne, Gazze'de yiyecek ve ilaç olmadığı için oğlunun Gazze dışına çıkıp tedavi olması ve eski haline dönmesini istediğini dile getirdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.