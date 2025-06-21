Gazze'de İletişim ve İnternet Hizmetleri Yeniden Kesildi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, iletişim ve internet hizmetleri yeniden kesintiye uğradı. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, sabit internet ve iletişim hizmetlerinin elektrik hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle işlevini yitirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişim ve internet hizmetinin yeniden kesildiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve Kuzey Gazze kentlerine elektrik sağlayan ana hatlara yönelik tekrarladığı saldırılar nedeniyle sabit internet ve iletişim hizmetleri yeniden kesildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle telekomünikasyon ağının işlevini yitirebileceği ve bunun da "sunulan hizmetlerin tamamen aksamasına" yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca bakım ekiplerinin, oluşan hasarı onarmak için 48 saatten fazla süredir çalıştığı ancak söz konusu hatların yeniden bombalanması nedeniyle onarım çalışmalarının aksadığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle internet ve iletişim hizmetlerinde sık sık kesinti yaşanıyor.

İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği Gazze'ye son olarak 4 günlük kesintinin ardından 15 Haziran'da internet hizmeti verilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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