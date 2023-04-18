Gazze'de Hristiyan bir genç yolda kalan Müslümanlara iftarlık dağıtıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyan genç İhab Ayyad, şehrin sokaklarında iftar vakti yoldan geçen oruçlulara su ve hurma dağıtıyor.

Hristiyan gencin akşam ezanı okunurken oruç tutan ve evlerine ulaşamayan Müslümanlara su ve hurma dağıttığı bu sahne ramazan ayı boyunca her gün Gazze Şeridi'nin farklı sokaklarında tekrarlandı. Ayyad, bunu beş yıldır gerçekleştiriyor.

AA muhabirine konuşan 29 yaşındaki Ayyad, bunun Gazze'de Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki hoşgörü içinde bir arada yaşama durumunu yansıttığını söyledi.

Ayyad, "Özellikle Gazze'den uzak kuzey ve güney kentlerinde yoldan geçenlere oruçlarını açmaları için akşam ezanından önce dağıtıma başlıyorum. Müslümanlara bütçeme göre su ve hurma dağıtıyorum." dedi.

Bu basit davranışların kardeşlik ve sevgi ruhunu, Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki bağı güçlendireceğini belirten Ayyad, "Uzun bir oruç gününün yorgunluğunu ve zorluğunu hissediyoruz. Bu girişimler aynı zamanda ortak zorluklarla karşılayan toplumun gücünü de doğrulamaktadır." diye konuştu.

Ayyad, şu an işsiz olduğu için Hristiyan bayramlarında elde ettiği bayramlık parası ile su ve hurma satın aldığını, önceki yıllarda işi olduğunda ise bunun için ayrı bir bütçe ayırdığını aktardı.

"Bir arada yaşama kültürünün parçası"

Ramazan ayında Müslümanların sevinçlerini paylaşmak için genellikle evini süslemek üzere kandiller satın aldığını belirten Ayyad, "Bu bir arada yaşama kültürünün parçası. Nasıl onlar bizim bayram sevincimizi paylaşıyorlar, bizi tebrik ediyorlarsa, biz de aynı şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayyad, Filistin toplumundaki Hristiyanların ayrımcılık hissetmediğini, aksine amaç ve ıstıraplarının ortak olduğunu söyledi.